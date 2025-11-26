Врач опровергла частое заблуждение об общем анализе крови

Врач-терапевт Лин Таннус развеяла частое заблуждение о пользе общего анализа крови.По словам Таннус, многие люди уверены, что рак можно выявить с помощью общего, биохимического анализов крови или маркеров воспаления. Однако, по ее словам, эти исследования работают иначе и автоматически не указывают на наличие или отсутствие конкретного заболевания.Специалистка пояснила, что некоторые онкологические заболевания вообще не влияют на показатели крови, при этом есть множество других причин, по которым результаты исследований будут сильно отклоняться от нормы. «Анализы показывают только то, на что врач хочет обратить внимание. Именно поэтому всегда нужно исследовать симптомы, а не цифры в результатах медицинских тестов», — заключила Таннус.

