Назван неочевидный ранний симптом деменции

Пациенты с деменцией могут долгое время не замечать болезнь из-за одной ее особенности. Об этом неочевидном раннем симптоме заболевания невролог Виктор Диас рассказал изданию Daily Mail.Специалист уточнил, что у каждого пятого человека с деменцией встречается так называемый синдром заходящего солнца — состояние, при котором проявления болезни обостряются поздно вечером. Например, человек не может вспомнить, где находится, кто его окружает и как выполнять обычные действия.Невролог отметил, что это состояние хорошо знакомо людям с диагностированной деменцией и их родственникам, но не все знают, что первые проявления синдрома часто возникают задолго до постановки диагноза. При этом, по словам врача, многие люди их просто не замечают, так как симптомы поначалу легкие и продолжаются недолго. Они могут включать легкую спутанность сознания по вечерам, раздражительность или тревожность.Невролог подчеркнул, что наличие этих признаков необязательно указывает на слабоумие, но требует внимания, особенно если приступы повторяются и на их фоне происходит нарушение сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки