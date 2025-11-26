EJE: татуировки могут быть фактором риска развития меланомы

Всё больше шведов делают татуировки, и население Швеции в настоящее время является одним из самых татуированных в Европе. В то же время растёт заболеваемость меланомой. Новое эпидемиологическое исследование, проведённое в Лундском университете (Швеция), предполагает, что татуировки могут быть фактором риска развития меланомы.Учитывая недостаток знаний о долгосрочных последствиях татуировок для здоровья и малоизученность этой области, исследователи из Лундского университета изучают потенциальную связь между татуировками и раком. Первое исследование, опубликованное весной 2024 года, показало возможную связь между татуировками и лимфомой. Второе исследование, опубликованное ранее в этом году, не обнаружило связи между татуировками и плоскоклеточным раком кожи.Около 20% шведов имеют татуировки, а среди женщин моложе 40 лет этот показатель превышает 40%. Большинство делают свою первую татуировку в возрасте от 18 до 35 лет, но некоторые и того моложе, что означает практически пожизненное воздействие татуировочных чернил. В то же время, заболеваемость меланомой значительно возросла за последние 30 лет, что обусловлено такими причинами, как повышенное ультрафиолетовое излучение, а также воздействием химических веществ, которое также считается одним из факторов. Ежегодно меланома диагностируется примерно у 5000 шведов.«Мы не знаем о долгосрочных последствиях татуировок для здоровья. Поэтому нам необходимо выяснить, существует ли связь между чернилами для татуировок и раком кожи», — говорит Кристель Нильсен из Лундского университета.Используя Национальный реестр онкологических заболеваний, исследователи выявили 2880 человек в возрасте от 20 до 60 лет, у которых была диагностирована меланома. Затем каждому из этих людей были сопоставлены три человека из Общего реестра населения того же пола и возраста, но без диагноза меланома.Затем исследователи собрали информацию с помощью анкет о наличии татуировок у участников, а также контролировали другие факторы, такие как воздействие солнца, использование солярия и тип кожи. Используя этот дизайн исследования, они смогли оценить риск развития меланомы среди людей с татуировками по сравнению с людьми без татуировок, а также убедиться, что результаты не были обусловлены другими факторами, такими как воздействие солнца и использование солярия.«Учитывая эти факторы, мы обнаружили повышенный относительный риск среди людей с татуировками. Среди участников с меланомой татуировки были у 22% по сравнению с 20% в контрольной группе», — продолжает Эмели Риц Лильедаль из Лундского университета.Это применимо на групповом уровне, но не на индивидуальном. Результаты последнего исследования, опубликованного в European Journal of Epidemiology, предполагают, что татуировки могут быть фактором риска развития меланомы, но необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет говорить о причинно-следственной связи, подчеркивает Нильсен.Когда чернила для татуировки вводятся в кожу, организм воспринимает их как чужеродное вещество, что приводит к активации иммунной системы. Пигменты чернил инкапсулируются иммунными клетками, которые удерживают их на месте и транспортируют через лимфатическую жидкость к лимфатическим узлам.«Азопигменты — наиболее распространённые органические красители в татуировочных чернилах. Это может представлять потенциальный риск, поскольку мы уже знаем, что они могут распадаться на вредные химические вещества, способные вызывать рак. Это особенно актуально при воздействии ультрафиолетового излучения солнца, соляриев или лазерной терапии», — говорит Риц Лильедаль.Рынок чернил для татуировок оставался относительно нерегулируемым до 2022 года, когда вступило в силу дополнение к химическому законодательству ЕС (REACH), устанавливающее предельно допустимые концентрации химических веществ в чернилах для татуировок. Несмотря на это, рыночный надзор показал, что чернила по-прежнему могут содержать токсичные вещества, превышающие максимально допустимые концентрации, отмечает Риц Лильедаль.«Параллельно с продолжающейся работой властей по регулированию рынка, нам необходимо понять потенциальные механизмы, посредством которых татуировки могут повышать риск заболеваний. Как эпидемиологи, наша задача — выявить закономерности среди населения. Теперь необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему эти закономерности возникают», — говорит Нильсен.Постоянно растущая популярность татуировок означает, что результаты исследования сейчас как никогда актуальны с точки зрения общественного здравоохранения. Наряду с предыдущими выводами исследователей о возможной связи между татуировками и лимфомой, но отсутствием связи с плоскоклеточным раком кожи, новое исследование продвигает нас на шаг дальше в понимании того, как татуировки могут влиять на наше здоровье.«Наши результаты указывают на то, что в иммунной системе, возможно, происходят какие-то процессы, и поэтому мы продолжим изучать возможные связи между воздействием татуировки и аутоиммунными заболеваниями, такими как псориаз и заболевания щитовидной железы, в развитии которых также задействована иммунная система», — заключает Нильсен.

