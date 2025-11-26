Врачи напомнили о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита

Клещевой вирусной энцефалит считается опасным вирусным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям или даже смерти пациента. Единственным же средством, способным помочь избежать тяжелых последствий, является вакцинация. Врачи рассказали о том, как проходит этот процесс и через какое время понадобится обновить защиту организма.Основная схема вакцинации проходит в два этапа, которую рекомендуется делать в осенне-весенний период. Прививки делаются с интервалом в 1-7 месяцев, после чего ревакцинация может понадобиться лишь спустя 5-12 месяцев. В дальнейшем же, прививку можно делать не чаще одного раза в три года.При этом, говорят врачи, существует и ускоренная процедура, во время которой первая и вторая прививка делаются с интервалом 2-4 недели. Если же укус клеща уже произошел, тогда специалисты вводят иммуноглобулин в ближайшие несколько суток после укуса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки