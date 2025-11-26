Врачи напомнили о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита
Основная схема вакцинации проходит в два этапа, которую рекомендуется делать в осенне-весенний период. Прививки делаются с интервалом в 1-7 месяцев, после чего ревакцинация может понадобиться лишь спустя 5-12 месяцев. В дальнейшем же, прививку можно делать не чаще одного раза в три года.
При этом, говорят врачи, существует и ускоренная процедура, во время которой первая и вторая прививка делаются с интервалом 2-4 недели. Если же укус клеща уже произошел, тогда специалисты вводят иммуноглобулин в ближайшие несколько суток после укуса.
