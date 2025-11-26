Нутрициолог Говорушко раскрыла секрет успеха всех диет
Она считает, что важнее всего научиться слушать своё тело и понимать его сигналы.
«Заранее составленная схема питания часто терпит неудачу, если не учитывает индивидуальные особенности. Главное — не подстраиваться под чужие стандарты, а восстановить связь с собственным организмом и создать комфортный режим», — пояснила она в беседе с «Радио 1».
Говорушко также отметила, что важно быть гибким и внимательным к своим ощущениям. «Наше самочувствие может меняться. Иногда достаточно трёх приёмов пищи, а иногда хочется есть чаще. И это нормально, если речь идёт о реальном голоде», — добавила она.
Этот же подход важен и в воспитании детей, уверена эксперт. Прежде чем заставлять ребёнка есть, когда он не хочет, нужно понять причины его поведения.
«Начните с себя. Если вы не заботитесь о своём здоровье, будет сложно заботиться о других», — заключила Говорушко, ссылаясь на принцип «сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребёнка».
