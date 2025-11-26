Эксперт назвала пять привычек для здоровья суставов

Сидячая работа, гиподинамия или избыточный вес могут провоцировать микротравмы и воспаление хрящей у суставов. О том, как сберечь их здоровье, рассказала доктор медицинских наук, профессор, участник экспертного совета компании Haleon Евгения Екушева.Эксперт считает, что умеренная физическая активность является полезной привычкой для сохранения здоровья суставов.«Суставы позволяют нам осуществлять разнообразные двигательные акты. Ежедневная ходьба, плавание, йога или гимнастика помогают поддерживать нормальное кровоснабжение хрящевой ткани и синтез суставной жидкости, благотворно влияют на общее состояние здоровья», — пояснила Екушева.Второй важной привычкой, по ее словам, является контроль за массой тела.«При избыточной массе тела, с индексом выше 25, лишние килограммы могут создавать дополнительную нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные. Снижение массы тела у пациентов с заболеваниями суставов может снижать выраженность боли, улучшать функцию суставов и потенциально отсрочить или предотвратить необходимость хирургического вмешательства», — отметила врач.Специалист назвала осанку третьей привычкой для сохранения здоровья суставов.«Неправильное положение нашего тела во время работы или отдыха создает неравномерную и часто неправильную нагрузку на суставной аппарат. Проблемы с позвоночником и тазобедренными суставами, синдром «офисного колена», как и остеоартрит особенно распространены среди офисных работников, которые ежедневно проводят много времени, сидя за компьютером», — отметила Екушева.Четвертой привычкой врач назвала правильное питание и выбор продуктов для поддержания здоровья суставов.«С возрастом, в среднем после 30–35 лет снижается естественная выработка коллагена — основного структурного компонента хряща. На помощь могут прийти различные добавки, в том числе БАДы [биологически активные добавки] на основе растительных и животных составляющих, которые должны компенсировать возникающие дефициты», — пояснила эксперт.Пятой полезной привычкой врач назвала профилактические осмотры.«Если вы ведете очень активный или, наоборот, сидячий образ жизни, имеете наследственную предрасположенность к заболеваниям суставов, не игнорируйте регулярное посещение терапевта или ревматолога. Консультация у специалиста позволит выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии», — посоветовала специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки