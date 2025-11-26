Названы видимые на лице признаки высокого уровня холестерина

Кардиолог Франсиско Лопес-Хименес назвал неочевидные изменения на лице, указывающие на высокий уровень холестерина.Первым видимым на лице признаком проблемы врач назвал ксантелазмы. По его словам, у половины пациентов с такими бляшками на веках при анализе крови выявляют повышенный уровень холестерина. Помимо этого, ксантелазмы могут указывать на диабет и нарушения в работе щитовидной железы, уточнил доктор.Кроме того, врач указал, что при высоком уровне холестерина иногда в глазах появляется роговичная дуга. «Она может располагаться над или под наружной роговицей и со временем превращается в замкнутое кольцо вокруг радужной оболочки», — рассказал Лопес-Хименес.Кардиолог добавил, что люди часто не замечают повышения уровня холестерина, так как у этого состояния нет симптомов. Однако со временем оно может привести к инсульту или инфаркту. Поэтому врач призвал не ждать появления симптомов, а проходить медицинские осмотры ради профилактики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки