Названы семь симптомов рака простаты

Рак простаты является одним из наиболее частых онкологических заболеваний у мужчин, заявил британский уролог, хирург Хашим Ахмед.Ахмед подчеркнул, что насторожить должны любые изменения при мочеиспускании. По его словам, об онкологическом заболевании могут свидетельствовать частые позывы в туалет днем и особенно ночью, трудности с началом мочеиспускания и слабый поток мочи. Врач уточнил, что эти симптомы не всегда вызваны опухолью. Они также могут появиться при инфекции мочевыводящих путей или других нарушениях в работе предстательной железы.Также уролог отметил, что при раке простаты мужчине может быть трудно остановить мочеиспускание. Другими симптомами этого онкологического заболевания Ахмед назвал ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, появление крови в моче, а также ситуации, при которых капли мочи продолжают выделяться после остановки мочеиспускания.

