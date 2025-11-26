SA: фтор в питьевой воде не влияет на работу мозга

Масштабное 40-летнее исследование в США пришло к выводу, что добавление фтора в питьевую воду не снижает когнитивные способности людей. Более того, дети, выросшие в окружении фторированной водопроводной воды, в дальнейшем показали несколько лучшие результаты по математике и чтению, чем те, кто не пил фторированную воду. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.Ученые из Университета Миннесоты проанализировали данные тестов на понимание прочитанного, математику и словарный запас, проведенных среди 26 820 человек из более чем 1000 американских средних школ в период с 1980 по 2021 год. Эти данные были сопоставлены с информацией об уровнях фтора, которые они могли получить с момента зачатия, а также с другими данными об их здоровье, социально-экономическом положении, окружающей среде и других факторах.Итог: исследование показало, что употребление воды с рекомендуемым содержанием фтора (0,7 миллиграмма на литр) не оказывает негативного влияния на умственные способности людей в подростковом возрасте или во взрослой жизни.Напротив, у людей, которые пили фторированную водопроводную воду, результаты анализов были «незначительно» лучше, хотя исследование не объяснило, почему это так.Фтор — это природный минерал, который добавляют в водопроводную воду в некоторых частях мира для предотвращения кариеса. Фтор, также присутствующий в большинстве зубных паст, укрепляет зубную эмаль, делая её более устойчивой к воздействию кислот, вызываемых бактериями в полости рта, и помогает восстановить ранние стадии кариеса, прежде чем он образует кариозные полости.Некоторые выступают против идеи добавления этого химиката в воду, особенно в США, где за последние десятилетия это стало спорной и политически острой темой .Недавно дебаты были вновь разожжены Робертом Ф. Кеннеди-младшим, главой Министерства здравоохранения и социальных служб США, который назвал фторид «промышленными отходами» и призвал штаты запретить его использование в питьевой воде.Противники часто ссылаются на потенциальные риски для здоровья и возражают против обязательных мер общественного здравоохранения, ссылаясь на права человека. Один из постоянных вопросов — влияние фтора на уровень интеллекта детей. Хотя недавний метаанализ показал небольшое снижение IQ при повышенном воздействии фтора, многие эксперты раскритиковали эту работу, заявив, что она содержит предвзятые данные и не отражает всей картины.Это новое долгосрочное исследование добавляет вес бурной дискуссии. Возможно, оно не убедит тех, кто неубедителен, но оно подкрепляет растущую базу данных о безопасности фтора при использовании в рекомендуемых дозах.«С точки зрения общественного здравоохранения это важно. Фторирование питьевой воды остаётся одним из наиболее справедливых и экономически эффективных способов профилактики кариеса, особенно для детей и сообществ с ограниченным доступом к стоматологической помощи», — заявил Мэтью Хоббс, внештатный научный сотрудник факультета здравоохранения Кентерберийского университета, не принимавший участия в исследовании .«Новые данные подтверждают, что мы можем продолжать оказывать эту пользу, не ставя под угрозу когнитивное здоровье на любом этапе жизни», — добавил Хоббс.

