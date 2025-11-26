Как расторопша превращается из лекарства в яд: важные предостережения

Несмотря на популярность расторопши как средства для поддержки печени, ее прием может принести не только пользу, но и серьезный вред. Растение сильно увеличивает выработку желчи, что ведет к ее застою в организме, что отмечает автор канала «Природа лечит».Для???????? того, чтобы принимать ее безопасно, очень важно правильно питаться: разбить прием пищи на 5-6 приемов, в каждый прием включать не менее 5 граммов жира для регулярного выброса желчи. Хорошо для этой цели подходят растительные масла холодного отжима.Если же питание не будет организовано должным образом, положительный эффект может обернуться негативным, и токсины будут выводиться через почки и кожу, что, в свою очередь, создаст нагрузку на эти ????????органы.Усвояемость активных веществ расторопши также зависит от способа приема: с жирной пищей всасывание повышается до 20-30%, а с лецитином – до 50-70%, тогда как в воде флавоноиды практически не растворяются. Перед применением расторопши поговорите с врачом и узнайте, насколько она вам подходит.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки