Эндокринолог Евдокимова: кому противопоказано есть кукурузу?

Если у человека имеется диабет, есть кукурузу ему не нужно – другие противопоказания к употреблению этого сезонного продукта были названы эндокринологом Еленой Евдокимовой.Медик сообщила в интервью, что кукуруза исключается из рациона при обострениях болезней ЖКТ. Продукт насыщен грубой, раздражающей слизистую клетчаткой, и в этом случае его поедание лишь спровоцирует еще более тяжелые симптомы. Евдокимова подчеркнула, что есть кукурузу противопоказано людям с проблемами желчного пузыря, нездоровой печенью.«Кукуруза провоцирует сокращение желчного пузыря», – предупредила доктор.Кроме того, употреблять ее в пищу не нужно, когда человеку диагностирован диабет.«Кукуруза абсолютно противопоказана пациентам с диабетом любых типов, так как она очень быстро повышает уровень глюкозы в крови».Специалист акцентировала внимание на том, что особенно опасной в этом плане может быть консервированная кукуруза. В ней нередко содержится слишком высокая концентрация углеводов из-за добавления консервантов (которым в том числе может быть сахар). Учитывая данное обстоятельство, продукт лучше не употреблять тем, кто стремится к похудению, или имеет избыточный вес. Врач напомнила, что большое количество углеводов в ежедневном рационе питания способствует увеличению массы тела, жироотложению в проблемных зонах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки