«Выделяют токсины»: кого испорченные молочные продукты могут довести до комы

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после того, как съел испорченный йогурт. После употребления молочной продукции у молодого человека со спинальной мышечной атрофией началась рвота и появились сильные боли, его госпитализировали с внутренним кровотечением. В больнице состояние ухудшилось: у него развились сепсис и поражение легких, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, кто особенно находится в группе риска, если случайно съест испорченный молочный продукт.По ее словам, употребление просроченных молочных продуктов может представлять серьезную опасность для здоровья, потому что в них развиваются патогенные микроорганизмы, например сальмонелла, кишечная палочка, эшерихия коли и листерия, а также токсины и другие вредные вещества.— Когда срок хранения продукта подходит к концу, истекает, микроорганизмы начинают активно размножаться, выделяя токсины, способные вызвать тяжелые отравления организма, вплоть до летального исхода, — говорит она.Эксперт предупредила, что особенно опасно употребление молочных продуктов, которые неправильно хранились, например вне холодильника, потому что температура влияет на скорость роста бактерий. Чем дольше продукт находится с нарушением рекомендованных условий хранения, тем больше вероятность накопления токсинов и возникновения симптомов тяжелого пищевого отравления.— Особенно опасно отравление испорченными молочными продуктами для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ и ослабленной иммунной системой, для детей, беременных и пожилых. При появлении первых признаков пищевой интоксикации нужно сразу обратиться за медицинской помощью, — предупредила Русакова.Ранее стало известно, что гражданин России по имени Андрей умер на Бали от отравления суррогатным араком — местной водкой. Мужчина впал в кому после приезда в госпиталь, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Около месяца он провел в таком состоянии. Уже 6 ноября на Бали прилетела бригада медицины катастроф для эвакуации туриста в Россию, но из-за тяжелого состояния было решено оставить пациента в местной клинике.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки