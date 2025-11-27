Раскрыто оптимальное для замедления старения количество кофе

Биологический возраст людей, употребляющих кофе каждый день, на пять лет меньше, чем у тех, кто вообще не употребляет этот напиток. Об этом психиатр Моника Аас рассказала Daily Mirror.Специалистка отметила, что такой вывод был сделан после исследования длины теломерову 736 людей. По ее словам, с возрастом теломеры становятся короче, но у тех, кто регулярно пил кофе, этот процесс замедлялся.Аас пояснила, что эффект мог достигаться противовоспалительными свойствами кофе, благодаря которым теломеры меньше подвержены воздействию окислительного стресса. Оптимальным количеством напитка для замедления старения психотерапевт назвала три-четыре чашки в день. По ее словам, при большем или меньшем потреблении клеточное старение, наоборот, ускорялось.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки