Врач предупредил о риске для здоровья при занятиях спортом без подготовки
По словам эксперта, постепенное увеличение нагрузки позволяет сердцу, мышцам, суставам, другим органам и системам организма укрепиться и подготовиться к нагрузкам, в то время как резкое повышение уровня нагрузки повышает риск переутомления, травм и заболеваний. Особенно такая нагрузка сказывается на сердечно-сосудистой системе, добавила она.
«При резких перегрузках, особенно без предварительной подготовки, сердце вынуждено работать в стрессовом режиме, чтобы обеспечить подачу большего количества кислорода к мышцам. Такой скачок может превышать пределы его возможностей. Это может привести к неадекватному повышению артериального давления, что создает дополнительную нагрузку и на без этого перегруженное сердце», — сказала Хачирова в беседе с Lenta.Ru.
Врач подчеркнула, что истощение сердца может привести к развитию сердечных-сосудистых катастроф, таких как инфаркт и инсульт. Резкие нагрузки также могут способствовать образованию тромбов.
Она уточнила, что дети и пожилые наиболее уязвимы к таким нагрузкам и к последствиям перегрузов.
Хачирова рекомендовала начинать интенсивные тренировки плавно и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы дать сердечно-сосудистой системе время адаптироваться.
Ранее в этот день доктор медицинских наук, профессор, участник экспертного совета компании Haleon Евгения Екушева рассказала «Известиям», что сидячая работа, гиподинамия или избыточный вес могут провоцировать микротравмы и воспаление хрящей у суставов.
По мнению эксперта, умеренная физическая активность является полезной привычкой для сохранения здоровья суставов, передает RT.
