Японские ученые заявили, что тмин помогает снизить плохой холестерин

Специи обладают множеством полезных свойств, в том числе улучшают здоровье и укрепляют иммунитет. О свойствах черного тмина рассказали японские ученые.Так, при ежедневном употреблении в пищу 5 граммов порошка черного тмина улучшается липидный профиль крови и снижаются риски ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний.Более того, после двух месяцев употребления тмина снижается уровень триглицеридов, общего холестерина и "плохого" холестерина.Такой эффект достигается за счет снижения образования жировых клеток, что указывает на способность специи воздействовать не только на показатели крови, но и на клеточные процессы, лежащие в основе набора веса.Также масло тмина оказалось идеальным помощником в борьбе с коронавирусом, сообщает medRxiv. Ученые провели исследование, во время которого инфицированные принимали 1 г меда и 80 мг черного тмина на 1 кг веса и заметили улучшение состояния больных.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки