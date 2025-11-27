Врач назвала главные причины метеоризма и вздутия у людей с чувствительным ЖКТ
Специалист назвала газировку и кофе одними из главных провокаторов расстройства пищеварения.
«Газированные напитки содержат углекислый газ, который при попадании в кишечник увеличивает объем газообразования и усиливает вздутие брюшной полости. Кофеин же стимулирует моторную функцию ЖКТ, что может приводить к усилению диареи и спазмов», — объяснила она в беседе с Lenta.Ru.
По словам гастроэнтеролога, усилить вздутие могут и продукты с высоким содержанием FODMAP — это группа углеводов, плохо всасывающаяся в тонком кишечнике. К таким продуктам относятся арбуз, белокочанная и брюссельская капуста, бобовые, лук, спаржа, чеснок, а также абрикосы, вишня, груши, личи, манго, нектарины, персики и яблоки.
Ершова также посоветовала людям с чувствительным ЖКТ с осторожностью употреблять молочные продукты, искусственные подсластители, жареную, жирную и острую пищу, так как они могут вызвать диарею и боли в животе.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий