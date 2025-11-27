Назван повышающий риск возникновения болезней сердца на 45 процентов фактор

Продолжительная бессонница повышает риск возникновения болезней сердца на 45 процентов.

Врач указала, что даже одна бессонная ночь вызывает состояние, похожее на похмелье. По ее словам, человек ощущает усталость, раздражительность и сильнее рискует попасть в аварию или получить травму. Если же проблемы со сном возникают постоянно, это оказывает разрушительное влияние на жизнь и здоровье, предупредила специалистка.

Сомнолог утверждает, что неоднократно встречала людей, которые разводились и теряли работу из-за бессонницы. Кроме того, по ее словам, хронический недостаток сна на 45 процентов повышает риск возникновения болезней сердца, а также может стать причиной развития диабета второго типа, гипертонии, сердечной недостаточности и метаболического синдрома.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Добавил gorizont в категорию Кардиология

