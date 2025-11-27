Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые повышают уровень гормона счастья
По её словам, ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан. Именно из неё организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны «помощники» — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы, которые способствуют проникновению аминокислоты в мозг и её превращению в гормоны счастья.
«Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь) обеспечивает организм омегой-3 и витамином D, который особенно важен в тёмное время года — он регулирует уровень дофамина и помогает бороться с сезонной усталостью. Яйца и молочные продукты дают витамин B12 и цинк, необходимые для стабильной работы мозга. Орехи, семечки, тёмный шоколад содержат магний и антиоксиданты — они защищают нервные клетки и помогают легче переносить стресс. Бобовые, овсянка, бананы мягко повышают уровень серотонина», — сказала эксперт.
Иллюстрация к статье:
Добавил gorizont в категорию Разное
