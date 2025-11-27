Раскрыто воздействие оргазма на мозг

Оргазм вызывает реакцию во всем теле, убеждена гинеколог Сатчидананда Маити.Маити считает, что воздействие оргазма похоже на наркотическое опьянение. По ее словам, обследования показали, что в момент получения удовольствия активируются те же области, что и после приема наркотиков. «Мозг наполняется дофамином, окситоцином и эндорфинами — теми же химическими веществами, которые связаны с глубоким расслаблением и счастьем», — рассказала врач.Гинеколог добавила, что во время оргазма чрезвычайно активным становится центр удовольствия, а отделы мозга, отвечающие за рациональное мышление, планирование и беспокойство, отключаются. «Во время оргазма ваш мозг активно работает в зонах удовольствия, эмоций, движения и воображения, в то время как зоны тревоги и контроля отдыхают», — резюмировала Маити.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки