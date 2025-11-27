Исследование показало, что мозг меняется поэтапно с возрастом

С детства до старости мозг человека не просто медленно угасает или неуклонно растет, он меняется поэтапно. Новое исследование показывает, что наш мозг проходит через четыре основных поворотных момента, которые формируют то, как мы думаем, учимся и общаемся. Исследователи утверждают, что эти изменения происходят в возрасте 9, 32, 66 и 83 лет.Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, что развитие мозга не идёт по прямой. Напротив, оно проходит через различные «эпохи», или этапы, на которых сеть нейронных связей мозга перестраивается уникальным образом.«Это не линейный прогресс», — рассказала ведущий автор исследования Алекса Моусли из Кембриджского университета. «Это первый шаг к пониманию того, как изменения мозга меняются с возрастом».Группа ученых проанализировала результаты МРТ-сканирования головного мозга примерно 3800 человек: от новорожденных до взрослых в возрасте до 90 лет.Эти сканирования отслеживают движение воды по мозгу, помогая исследователям составить карту взаимосвязей различных частей мозга.Вот что они обнаружили:От рождения до 9 лет: В мозге быстро увеличивается количество серого и белого вещества.Возраст от 9 до 32 лет: Мозг проходит длительный период перестройки, в течение которого происходит быстрая коммуникация и устанавливаются прочные связи между различными его областями. Именно в этот период впервые диагностируются многие психические расстройства.От 32 до 66 лет: состояние мозга в основном стабилизируется. Он продолжает меняться, но медленнее и менее радикально.Возраст от 66 до 83 лет: области мозга начинают работать более независимо.После 83: Связность мозга снижается еще сильнее.Исследователи отмечают, что второй этап (от 9 до 32 лет) имеет важное значение.«Есть ли что-то в этой второй эре жизни, в том виде, в котором мы её переживаем, что может сделать людей более уязвимыми к возникновению психических расстройств?» — пояснила Моусли.Однако некоторые эксперты по-прежнему с осторожностью относятся к результатам исследования.«Они сделали это действительно амбициозное дело», — сказал профессор Рик Бетцель из Университета Миннесоты, не принимавший участия в исследовании. «Посмотрим, что из этого получится через несколько лет».Он отметил, что исследование объединило данные из девяти различных наборов данных, которые могут различаться по качеству и методам. Их объединение может привести к смещению.Он добавил, что в идеальном мире одна и та же группа людей проходила бы сканирование каждый год от рождения до смерти, но это невозможно, поскольку технология существует недостаточно долго.«Мозговые сети меняются на протяжении жизни — безусловно. Они настолько дискретны, что существует пять точных точек изменения? Я бы посоветовал вам оставаться на связи. Это интересная идея», - сказал он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки