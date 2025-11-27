Daily Mail: Как не пропустить начало деменции, рекомендует врач

Деменция мало того, что практически не лечится, так ещё и распознать её крайне сложно. У части пациентов ранние симптомы патологии часто проявляются поздно вечером, что ещё больше затрудняет диагностику. Об этом невролог Виктор Диас, специалист Университетской больницы Томаса Джефферсона, рассказал изданию Daily Mail.Специалист напомнил медицинскую статистику: у каждого пятого человека с деменцией отмечают так называемый синдром «заходящего солнца». Он проявляется в обострении симптоматики в вечернее время: пациенты нередко теряют ориентацию, не помнят, где находятся, не узнают тех, кто рядом, теряют способность выполнять простейшие привычные действия.Причиной синдрома «заходящего солнца» являются процессы, возникающие по мере прогрессирования деменции. В частности, происходят сбои функций тех участков мозга, что отвечают за восприятие времени, сон, внимательность и умение ориентироваться в пространстве.Ранние признаки синдрома чаще всего начинают проявляться задолго до постановки диагноза. Но их обычно не замечают из-за легкой степени и краткой продолжительности. «Классические» симптомы – это слабая спутанность сознания, раздражительность и тревожность по вечерам.Невролог подчеркивает: подобные проявление могут говорить и о других недугах, но если они начинают повторяться и сопровождаться нарушением сна, то есть большой риск, что это всё же начало деменции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки