Daily Mail: Как не пропустить начало деменции, рекомендует врач
Специалист напомнил медицинскую статистику: у каждого пятого человека с деменцией отмечают так называемый синдром «заходящего солнца». Он проявляется в обострении симптоматики в вечернее время: пациенты нередко теряют ориентацию, не помнят, где находятся, не узнают тех, кто рядом, теряют способность выполнять простейшие привычные действия.
Причиной синдрома «заходящего солнца» являются процессы, возникающие по мере прогрессирования деменции. В частности, происходят сбои функций тех участков мозга, что отвечают за восприятие времени, сон, внимательность и умение ориентироваться в пространстве.
Ранние признаки синдрома чаще всего начинают проявляться задолго до постановки диагноза. Но их обычно не замечают из-за легкой степени и краткой продолжительности. «Классические» симптомы – это слабая спутанность сознания, раздражительность и тревожность по вечерам.
Невролог подчеркивает: подобные проявление могут говорить и о других недугах, но если они начинают повторяться и сопровождаться нарушением сна, то есть большой риск, что это всё же начало деменции.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий