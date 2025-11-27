Россиянам посоветовали не есть перед телевизором
«Когда взрослые или дети во время приемов пищи направляют внимание не на еду, а на просмотр чего-либо, они будут переедать или недоедать», — объяснила Войт.
Диетолог добавила, что привычка есть перед телевизором также лишает человека возможности полноценно ощущать вкус и текстуру блюда. Со временем она может спровоцировать появление лишнего веса и проблемы с ЖКТ, уточнила специалистка.
Другая опасность такой привычки — это то, что, отвлекаясь на происходящее на экране, человек будет недостаточно тщательно пережевывать пищу. Войт объяснила, что для хорошего пищеварения каждый кусок рекомендуется пережевывать около 20 раз.
Иллюстрация к статье:
