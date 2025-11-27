Названы три главных врага либидо

Интерес к сексу может угаснуть из-за физиологических, психологических и социокультурных причин, заявила сексолог, директор центра семейного образования Secrets Милана Соколова. Трех главных врагов либидо она назвала в разговоре «Лентой.ру».К числу физиологических причин, которые негативно влияют на либидо, специалистка отнесла хронические заболевания и гормональные изменения. Например, снижение уровня тестостерона у мужчин или эстрогена у женщин нередко приводит к тому, что влечение исчезает. Интерес к сексу может пропадать и из-за приема некоторых препаратов, а также из-за менопаузы у женщин и эректильной дисфункции у мужчин.Психологическими факторами Соколова назвала тревогу, депрессию, низкую самооценку, проблемы в паре и недостаток эмоциональной близости. «Нередко люди, испытывающие стресс на работе или в других сферах жизни, переносят его в свои интимные отношения», — уточнила сексолог.Говоря о социокультурных причинах снижения либидо, специалистка отметила, что принятые в обществе нормы могут оказывать давление на человека и провоцировать снижение интереса к интимной жизни. Например, если в его среде принято табуировать сексуальность, он может испытывать чувство вины и стыд из-за своих желаний, что в итоге приведет к снижению либидо.Негативное влияние также могут оказывать и стереотипы о сексе и отношениях. «Если человек верит, что с возрастом желание должно угасать, это может стать самосбывающимся пророчеством. Социальные установки на "идеальные" отношения и секс могут вызывать разочарование, если реальность не соответствует ожиданиям», — подчеркнула сексолог.

