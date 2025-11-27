Отоларинголог Мирзабекян объяснила причины сильных выделений из носа

Сильные выделения и регулярные кровотечения из носа могут свидетельствовать об истончении и атрофии слизистой, а также о перфорации хряща, такие симптомы возникают в том числе у принимающих наркотики. Об этом заявила в эфире "России 24" врач-оториноларинголог Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Екатерина Мирзабекян.В Сети широко обсуждается видео главы киевского режима Владимира Зеленского, у которого во время видеообращения из носа вылетел шарик белого цвета. При этом он сам на это не отреагировал, продолжив речь. По мнению нарколога Василия Шурова, эпизод может свидетельствовать о признаках полного разрушения слизистой носа у Зеленского.Мирзабекян рассказала, что нередко опасные симптомы в носу возникают у людей, принимающих наркотические вещества. Также от болезненных симптомов в носу страдают те, кто постоянно использует сосудосуживающие капли. Кроме того, проблемы со слизистой могут наблюдаться и у людей с искривленной перегородкой носа.Изначально слизистая носа пытается восстановиться, но без лечения процесс может усугубиться, пояснила Мирзабекян."Для врача на самом деле все достаточно очевидно – надо посмотреть в нос, и он сразу все увидит. Нормальный здоровый человек полостью носа в сутки вырабатывает литр слизи. Мы ее проглатываем, она уходит в желудок, и там микробы, которые слизистая носа не смогла убить, убиваются уже в желудке. У любого нормального человека к вечеру в передних отделах полости носа есть небольшие корочки. Это та часть слизи, которая выходит наружу и подсыхает там", – отметила она.Эксперт пояснила, что в ряде случаев начинается гиперсекреция слизи."При перфорации образование корочек увеличивается. Появляется гиперсекреция слизи. Присоединение бактериальной флоры может приводить к более высокой подверженности инфекционным заболеваниям полости носа, тогда эти корочки приобретают зеленый или желтый оттенок. В этих корочках также может быть примеси крови", – заявила Мирзабекян.При этом при атрофии слизистой сосуды в носу начинают кровоточить, нарушается кровоснабжение хряща.Врач отметила, что зачастую зависимые от запрещенных веществ люди не замечают проблем с носом."Проблемы полости носа – это маленькая толика того, что грозит этим людям. К тому моменту, как у них появляется перфорация, им уже на нее глубоко наплевать и на те проблемы, которые у них есть с носом", – добавила медик.

