Инфекционист Малинникова объяснила опасность кормления диких птиц

Дикие птицы могут становиться разносчиками инфекционных заболеваний, потому не стоит кормить птиц на улице, предупредила в эфире "Радио России" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова.По ее словам, при тесном контакте с больной птицей можно заразиться – особенно если иммунитет человека ослаблен.Профессор пояснила, что в азиатских странах высока опасность заражения, поскольку там практикуется продажа живой птицы на рынках."Если вы сварите хорошо птицу, которая болеет, например, вы не заразитесь. А во многих азиатских странах птица продается всегда живая, и там активно распространяется эта инфекция [птичий грипп]. Только через живую птицу вирус способен активно передаваться. Птица может распространять вокруг себя этот вирус. Она же болеет не тем, что у нее сопли текут из клюва. А , к примеру, через экскременты этот вирус может передаваться, вместе с пылью это может активно распространяться. Воздушно-капельным путем вирус может попасть в дыхательные пути человека. Человек неопытный не замечает, что птица может болеть", – отметила врач.В конце октября на Камчатке был установлен режим карантина по высокопатогенному гриппу птиц – в Петропавловске-Камчатском, Елизовском муниципальном округе и Карагинском районе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки