Мужчинам перечислили главные ошибки в постели

Психолог и эксперт в области сексуального здоровья Александра Миллер перечислила главные ошибки мужчин в постелиПервым мужским заблуждением, убивающим любую страсть, Миллер назвала уверенность в том, что женщины возбуждаются автоматически после недолгих прикосновений. Вторая ошибка — это игнорировать женщину в течение дня и ожидать от нее желания заняться сексом вечером. По словам эксперта, чтобы оно возникло, важно разговаривать с партнершей, делать ей комплименты и создавать положительные эмоции.Третьей ошибкой психолог назвала сомнительные комплименты и шутки о фигуре или бывших возлюбленных. Специалист предупредила, что после таких слов влечение пропадает моментально.Невнимательность к прелюдии и механическое выполнение предварительных ласк — еще одна частая мужская ошибка. «Трет одну точку с таким усердием, будто пытается добыть огонь. Мне щекотно, неприятно, а иногда и больно», — описала типичный пример неудачного начала секса Миллер. Также она добавила, что негативно влияет на женское желание бардак, грязь и неприятные запахи в комнатеПсихолог подчеркнула, что эти мужские ошибки в постели объясняются тем, что они хотят получить доступ к женскому телу, а не к ее желаниям. Чтобы исправить это, она призвала запомнить, что прелюдия для женщины — это не формальность, а суть интимной близости.

