Назван неочевидный признак хронического недосыпа

Невролог Конрадо Эстол заявил, что около 40 процентов людей в мире недостаточно спят. В разговоре с изданием El Tiempo он назвал неочевидный признак, указывающий на хронический недосып.По словам Эстола, если человек засыпает за пять и менее минут, это может быть проявлением длительной нехватки сна, поскольку в норме этот процесс должен занимать от 10 до 15 минут. «Бессонница определяется не только продолжительностью бодрствования, но и дневной сонливостью, которая негативно влияет на повседневную жизнь», — рассказал он.При этом Эстол предостерег от чрезмерного соблюдения гигиены сна для налаживания режима. Из-за этого, как отметил врач, может развиться ортосомния — расстройство, при котором человек жестко контролирует свои вечерние ритуалы.

