Назван неочевидный признак хронического недосыпа
По словам Эстола, если человек засыпает за пять и менее минут, это может быть проявлением длительной нехватки сна, поскольку в норме этот процесс должен занимать от 10 до 15 минут. «Бессонница определяется не только продолжительностью бодрствования, но и дневной сонливостью, которая негативно влияет на повседневную жизнь», — рассказал он.
При этом Эстол предостерег от чрезмерного соблюдения гигиены сна для налаживания режима. Из-за этого, как отметил врач, может развиться ортосомния — расстройство, при котором человек жестко контролирует свои вечерние ритуалы.
