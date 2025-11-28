Врач Орлова: правило ABCDE помогает выявить меланому на ранней стадии

Родинки есть практически у каждого, и в большинстве случаев они безопасны. Однако некоторые из них перерождаются в меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи. По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют около 325 тыс. новых случаев заболевания, но при раннем выявлении вероятность полного излечения превышает 90%. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, эксперт фонда «Онкологика», старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета Екатерина Орлова.По словам специалиста, самый простой и эффективный способ заметить опасные изменения — использовать правило ABCDE. Оно применяется дерматологами во всем мире и включает пять ключевых признаков.A — Asymmetry (асимметрия). Доброкачественные невусы обычно симметричны. Если одна половина родинки заметно отличается от другой — это повод насторожиться.B — Border (границы). Четкие и ровные края говорят о безопасности. Неровные, размытые или «размазанные» границы могут указывать на начало перерождения.C — Color (цвет). Равномерная черная, коричневая, телесная окраска считается нормой. Тревожный сигнал: вкрапления красного, синего, белого или резкая неоднородность цвета.D — Diameter (диаметр). Образования более 6 мм требуют наблюдения, хотя меланома может развиваться и в меньших образованиях.E — Evolution (изменение). Любая динамика: рост, изменение формы, цвета или поверхности — причина обратиться к врачу.«Обращайте внимание на зуд, жжение, болезненность или кровоточивость. Также должно насторожить появление корочек, воспалений вокруг невуса, его быстрый рост или возникновение новых пятен рядом», — посоветовала Орлова.Особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами, а также те, у кого есть веснушки. В группе риска находятся любители загорать на солнце и в солярии: поражение кожи ультрафиолетом при этом неизбежно.Повышенное внимание требуется и пациентам с более чем 50 невусами, расположенными в местах постоянной травматизации: на пальцах, в естественных складках кожи. Наследственность также играет значимую роль: наличие меланомы у близких родственников повышает риски.«Ежемесячно на горячую линию фонда поступает более 4,5 тысячи звонков, и около 80 из них связаны с вопросами о родинках и меланоме. Люди боятся онкозаболеваний, но часто откладывают визит к врачу и пытаются разобраться сами», — отметил эксперт.При любых подозрительных изменениях специалист рекомендует не заниматься самолечением и не пытаться удалять родинки самостоятельно, чтобы не усугубить ситуацию. В клинике врач проведет дерматоскопию — исследование с увеличением невуса в 10–20 раз. При необходимости будет назначена биопсия (анализ ткани).«Родинки не приговор, но сигнал к бдительности. Большинство из них остаются безобидными, но своевременное обращение за помощью спасает жизни», — напоминает эксперт.Орлова считает, что независимо от наличия факторов риска, регулярный ежемесячный самоосмотр должен стать нормой для каждого.

