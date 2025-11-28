Болезни сердца чаще пропускают у женщин

Эксперты Американской кардиологической ассоциации подчеркивают, что женщины чаще сталкиваются с риском несвоевременной диагностики смертельно опасных болезней сердца. Это связано с тем, что симптомы данных патологий у них менее выражены.Симптомы болезней сердца у женщин отличаются от классических мужских, они менее заметны, поэтому врачи позже их выявляют, как показывает отчёт Американской кардиологической ассоциации. Он сообщает, что у представительниц прекрасного пола диагнозы ставят в более позднем возрасте, но это не связано с тем, что болезни сердца у них появляются позднее. Просто их признаки чаще пропускаются врачами, из-за чего женщин начинают лечить на той стадии болезней, когда прогноз заметно хуже.К примеру, врачи реже замечают такие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, как снижение выносливости, то есть способности ходить на определенную дистанцию, а также нарушения дыхания. Очень часто упускаются из виду симптомы надвигающихся инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности, хотя все они являются основной причиной смертности американцев. Даже во время коронавирусной пандемии этот сомнительный титул сохранялся за сердечно-сосудистыми патологиями.Подчеркивается, что симптомы сердечно-сосудистых заболеваний часто появляются совместно, крайне редко болезнь проявляет себя только каким-то одним признаком. Врачи часто ищут определённые закономерности при постановке диагноза. Это изменение дыхания, снижение выносливости, боли в груди. Но у женщин они проявляются и распознаются хуже.

