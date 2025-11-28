Рецепт долголетия: отказ от животных продуктов серьезно сокращает риск ранней смерти

Согласно новым исследовательским данным, отказ от продуктов животного происхождения может стать одним из рецептов достижения долголетия, поскольку эффективно снижает риск преждевременной смерти.Группа исследователей из нескольких университетов Испании пришла к заключению, что сокращение количества мяса и других продуктов животного происхождения в рационе может снизить риск ранней смерти от различных состояний на 30 процентов. Выводы ученых опубликовал The American Journal of Clinical Nutrition, сообщивший об этом проекте.По словам специалистов, повседневный рацион играет очень большую роль в состоянии здоровья и самочувствии людей. Хорошо известно, что появлению различных заболеваний способствует несбалансированное питание, лишенное многих нужных организму витаминов и питательных веществ. Работа ученых показала, что употребление в пищу продуктов животного происхождения способно влиять на продолжительность жизни.«Сокращение в рационе количества животных продуктов и переход к более растительному питанию диету может снизить риск смерти от ряда состояний и болезней на 30 процентов», - заявили исследователи.В рамках проекта ими были изучены данные более 7 тысяч человек с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты проанализировали изменения в состоянии их здоровья за пятилетний период наблюдений. За это время среди участников произошли 323 случая смерти: 76 от сердечно-сосудистых причин, 130 от рака и 117 от нераковых, несердечно-сосудистых причин. Ученые обнаружили, что подверженность ранней смерти среди людей, которые ели много растительных продуктов, не будучи вегетарианцами, – значительно ниже. В то время как среди рьяных мясоедов и других любителей животной пищи риск такой смерти, напротив, серьезно повышался.В частности, специалисты констатировали, что среди всеядных испытуемых с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний «питание, в котором упор делался на продукты растительного происхождения, было связано со сниженным риском смертности от всех причин».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки