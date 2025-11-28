BMC: пища, богатая полифенолами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Рацион, в котором часто присутствуют чай, кофе, ягоды, орехи, какао, цельные злаки и оливковое масло, может заметно улучшать состояние сердца в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона.В течение более чем десяти лет ученые наблюдали свыше 3,1 тысячи участников из когорты близнецов TwinsUK. У тех, кто следовал питанию с высоким содержанием полифенолов, фиксировались более благоприятные показатели артериального давления и холестерина, что отражалось в снижении прогнозируемого сердечно-сосудистого риска. Впервые эти данные были сопоставлены с уровнем метаболитов полифенолов в моче — молекул, образующихся при их расщеплении в организме. Люди с повышенной концентрацией таких соединений, особенно производных флавоноидов и фенольных кислот, имели более низкий сердечно-сосудистый риск и более высокие показатели «хорошего» холестерина.По словам профессора Аны Родригес-Матеос, длительное соблюдение диеты, насыщенной полифенолами, способно заметно замедлить возрастной рост сердечно-сосудистого риска, а даже небольшие, но постоянные улучшения рациона — например, более частое включение ягод, орехов или чая — дают ощутимую пользу.Ведущий автор исследования доктор Юн Ли подчеркнул, что подобный подход прост и доступен большинству людей, поскольку опирается на обычные, повседневные продукты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки