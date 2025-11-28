Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал творог идеальным продуктом для укрепления здоровья. О его полезных свойствах врач рассказал россиянам в своем Telegram-канале.«Творог является уникальным продуктом, сочетающим в себе высококачественный белок, кальций и другие важные нутриенты. Современные исследования подтверждают его многогранную пользу для организма: казеиновый белок обеспечивает длительное питание мышц, кальций укрепляет костную ткань, а пробиотические культуры поддерживают здоровье микрофлоры кишечника», — объяснил Вялов.По его словам, творог лучше есть вечером, так как он стимулирует синтез мышечного белка на протяжении всей ночи без риска возникновения изжоги. «Исследования опровергают распространенные мифы о гормонах в твороге и подтверждают его благотворное влияние на метаболизм, нервную систему и даже здоровье печени», — добавил доктор. При этом он подчеркнул, что обезжиренный вариант лучше не употреблять, поскольку питательные вещества будут плохо усваиваться.

