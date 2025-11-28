Названы способы самодиагностировать алкоголизм

Алкогольная зависимость определяется не столько количеством выпитого, сколько совокупностью признаков, которые можно заметить в поведении, психическом состоянии и даже физиологии человека, рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев. В беседе он также назвал способы самодиагностики алкоголизма.На ранних этапах заболевание часто маскируется фразами «по праздникам», «для снятия стресса» или «по чуть-чуть после работы», указал врач.К признакам для самодиагностики, по которым можно заподозрить формирование зависимости, он в первую очередь отнес потерю количественного и ситуационного контроля.«Человек планировал ограничиться бокалом, но выпил больше, или обещал себе "только в выходные", но повод находится и среди недели», — привел пример Исаев.Также, по словам собеседника «Ленты.ру», на формирование зависимости может указывать рост толерантности, когда для достижения эффекта требуется все больше спиртного.Еще один признак — угасание защитных реакций организма, когда тошнота и рвота перестала возникать при чрезмерном употреблении, обозначил медик.Сигнализирует о заболевании и формирование психологической привязанности, когда мысли о выпивке появляются заранее, алкоголь становится привычным способом снять напряжение или улучшить настроение, рассказал Исаев.Также он призвал обращать внимание на изменение поведения: раздражительность, тревожность, проблемы со сном, если «не получилось выпить».«Для предварительной самопроверки можно использовать простой и показательный способ: попробовать не пить алкоголь хотя бы 3-4 недели. Важно наблюдать за своими состояниями в этот период. Если человек легко забывает о спиртном, не испытывает тяги, раздражения или навязчивых мыслей — скорее всего, зависимости нет. Если же возникает внутреннее напряжение, ухудшение сна, раздражительность, попытки "найти повод", чтобы все-таки выпить — это сигнал, что контроль уже ослаблен и стоит обратиться за профессиональной консультацией», — поделился нарколог.

