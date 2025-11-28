SA: соблюдение регулярного времени отхода ко сну снижает артериальное давление

Новое исследование показывает, что такой простой шаг, как соблюдение одного и того же времени сна каждый вечер, может улучшить артериальное давление человека.Исследование показало, что всего за две недели у людей, которые ложились спать в одно и то же время, наблюдалось улучшение артериального давления, сопоставимое с показателями у людей, которые больше занимались спортом или сокращали потребление соли.«Это может быть простая, но при этом малорискованная дополнительная стратегия контроля артериального давления у многих людей с гипертонией», — написала группа исследователей из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) в Портленде.Исследование было небольшим и включало 11 человек среднего возраста, уже страдающих гипертонией. Но результаты оказались настолько поразительными, что исследователи заявили: «Это необходимо проверить в более крупном рандомизированном контролируемом исследовании».Исследование проводилось под руководством Саурабха Тосара из OHSU было опубликовано в журнале Sleep Advances.Как объяснили исследователи, давно известно, что смена времени отхода ко сну связана с ухудшением здоровья сердца. Одно исследование показало, что нерегулярный отход ко сну может повысить риск развития гипертонии на 30%.По мнению группы ученых из Орегона, нарушения циркадных ритмов организма, вероятно, объясняют влияние нерегулярного отхода ко сну на артериальное давление.Исследователи объяснили, что артериальное давление естественным образом немного снижается во время сна, но сбой в «биологических часах» может ослабить эту реакцию.В ходе исследования группа Тосара контролировала артериальное давление у 11 взрослых среднего возраста в течение одной недели их обычного (менее регулярного) цикла сна и бодрствования.Затем они попросили участников придерживаться определённого времени отхода ко сну в течение двух недель. Это привело к тому, что разница во времени отхода ко сну от ночи к ночи сократилась со среднего 30 минут до всего лишь семи минут.Участников не просили менять продолжительность сна, важно было лишь время отхода ко сну.Результат: систолическое артериальное давление за 24 часа снизилось на 4 мм рт. ст. (систолическое) и 3 мм рт. ст. (диастолическое) (верхнее и нижнее значения). По словам исследователей, это эквивалентно серьёзным изменениям образа жизни, таким как сокращение потребления натрия или более частые физические упражнения.Исследователи отмечают, что эксперты по сердечно-сосудистым заболеваниям уже знают, что снижение систолического давления даже на 5 мм рт. ст. может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10%.По словам исследователей, если результаты исследования будут воспроизведены в более масштабном проспективном исследовании, усилия, направленные на то, чтобы заставить людей придерживаться регулярного времени отхода ко сну, «могут стать малозатратными и легко масштабируемыми мерами по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний».

