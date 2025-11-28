Хватит 5 минут утром: гимнастика для энергии и бодрости
Для многих людей после 50 лет физическая активность становится проблемой. Им мешают боли в суставах, колебания давления, недостаток мотивации. Экс-гимнаст предлагает простые и безопасные упражнения, которые не требуют специальной подготовки и занимают минимум времени.
Итак, какие же упражнения делает каждое утро Николай Иванович? Гимнастика пенсионера состоит из: круговые движения плечами для активации кровообращения; медленные приседания с вытянутыми руками; потягивания с задержкой дыхания, плавные повороты корпуса и перекаты стоп с пятки на носок
Этот комплекс мягко запускает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает подвижность суставов и стимулирует обменные процессы. Как показывает практика, уже через две недели регулярного выполнения уменьшается скованность, нормализуется давление и улучшается качество сна, поясняет Мгеладзе в своем блоге.
Иллюстрация к статье:
