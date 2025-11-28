Хватит 5 минут утром: гимнастика для энергии и бодрости

Фитнес-тренер Денис Мгеладзе, работающий с людьми зрелого возраста, делится неожиданным открытием. Его знакомый, 77-летний бывший гимнаст Николай Иванович, сумел сохранить бодрость и ясность мысли без изнурительных тренировок. Все дело в том, что мужчина вот уже 42 года делает пятиминутный утренний комплекс.Для многих людей после 50 лет физическая активность становится проблемой. Им мешают боли в суставах, колебания давления, недостаток мотивации. Экс-гимнаст предлагает простые и безопасные упражнения, которые не требуют специальной подготовки и занимают минимум времени.Итак, какие же упражнения делает каждое утро Николай Иванович? Гимнастика пенсионера состоит из: круговые движения плечами для активации кровообращения; медленные приседания с вытянутыми руками; потягивания с задержкой дыхания, плавные повороты корпуса и перекаты стоп с пятки на носокЭтот комплекс мягко запускает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает подвижность суставов и стимулирует обменные процессы. Как показывает практика, уже через две недели регулярного выполнения уменьшается скованность, нормализуется давление и улучшается качество сна, поясняет Мгеладзе в своем блоге.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки