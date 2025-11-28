Дерматолог предупредила об опасности косметических процедур на дому

Популярность косметических процедур на дому растет, ведь это удобно, а главное — выгодно: как минимум не надо платить за аренду помещения. Однако за кажущейся экономией могут скрываться серьезные риски для здоровья. Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, какие опасные последствия могут быть у косметических процедур на дому.Основная опасность заключается в фундаментальном отсутствии условий, необходимых для безопасного проведения подобных процедур. Даже самая чистая квартира не может сравниться по уровню стерильности с профессиональным косметологическим кабинетом, где соблюдаются строгие санитарные нормы, используются бактерицидные облучатели и регулярно проводятся обработка поверхностей специальными дезинфицирующими средствами, а также стерилизация медицинских инструментов.«Многоразовые инструменты для маникюра, педикюра, инъекций или эпиляции в домашних условиях часто проходят недостаточную стерилизацию. Даже при использовании спиртовых растворов или кипячения невозможно достичь полного уничтожения всех патогенных микроорганизмов. Вирусы гепатита В и С, ВИЧ-инфекция, бактерии туберкулеза и золотистого стафилококка способны сохранять жизнеспособность на плохо обработанных инструментах», — предупредила врач.Результатом, по ее словам, становятся не только локальные воспаления в виде абсцессов и флегмон, но и системные инфекции, требующие длительного лечения в стационаре.Особенно опасно применять на дому или в непроверенных студиях инъекционные методики — мезотерапию, биоревитализацию, контурную пластику. Неквалифицированное использование анестетиков, особенно содержащих адреналин, может спровоцировать тяжелые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, требующего экстренных реанимационных мероприятий. В случае, когда некомпетентный мастер введет препарат непосредственно в кровеносный сосуд, может произойти его закупорка с последующим некрозом тканей — эмболия. Известны случаи слепоты после неправильного введения филлеров в межбровную область, когда препарат попал в сосудистую сеть глаза и привел к окклюзии и ишемическим осложнениям.Агрессивные химические пилинги или лазерные шлифовки, выполненные без учета индивидуальных характеристик кожи, таких как ее тип и фототип, нередко приводят к серьезным последствиям: глубоким химическим ожогам, стойкой гиперпигментации и образованию рубцов. Мастера без должного образования часто не имеют нужных навыков для работы с профессиональным оборудованием. Неверная настройка мощности лазерных аппаратов или увеличение времени воздействия химических веществ может спровоцировать серьезные кожные повреждения.«Если подобное происходит в сертифицированной бьюти-студии, после первой же жалобы недовольного клиента будет организована проверка и в случае подтверждения подозрений студию закроют до устранения нарушений. У мастера, работающего на дому, никаких сдерживающих факторов нет», — подчеркнула специалист.Отдельная проблема — использование контрафактных препаратов. В погоне за прибылью недобросовестные мастера часто применяют средства сомнительного происхождения, которые могут содержать токсичные вещества или непредсказуемые комбинации компонентов. Известны случаи, когда вместо сертифицированных гиалуроновых филлеров использовались синтетические полимеры, вызывающие хроническое воспаление и гранулематозные реакции, предупредила врач.В домашних условиях при развитии острых осложнений, таких как анафилактический шок или эмболия сосудов, клиент остается без квалифицированной помощи, а мастер чаще всего не несет никакой ответственности.Пластический хирург Сергей Карпович 24 октября в беседе с «Известиями» рассказал, что опасность представляют и инъекции филлеров. По его словам, если наполнитель попадет в сосуд, может развиться некроз тканей или даже наступить слепота. Специалист подчеркнул, что риски можно минимизировать только при обращении к профессионалам, хорошо владеющим анатомией и техникой введения препаратов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки