Врач дала рекомендации по выбору безопасных капель в нос для детей
«Солевые растворы — самая безопасная и универсальная категория средств для ухода за носом. Изотонический раствор подходит для ежедневной гигиены и увлажнения слизистой, а гипертонический раствор помогает уменьшить отек и разжижить густую слизь», — пояснила Симонян.
Она отметила, что сосудосуживающие капли следует использовать строго по показаниям и только по рекомендации врача.
«Действующее вещество фенилэфрин можно применять с рождения, действует недолго. Оксиметазолин разрешен с одного года, отличается более длительным действием. Важно: сосудосуживающие капли используют не чаще 2–3 раз в сутки и не дольше 3–5 дней», — уточнила специалист.
Кроме того, безопасные детские капли могут содержать увлажняющие компоненты, например декспантенол, который способствует восстановлению слизистой. Эфирные масла разрешены только детям старшего возраста и с осторожностью, у грудничков их применять нельзя, отметила эксперт.
Симонян также рекомендовала подбирать подходящую форму лекарства в зависимости от возраста: грудничкам — только капли, детям старше 1–2 лет — мягкие детские спреи.
