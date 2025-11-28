Врач дала рекомендации по выбору безопасных капель в нос для детей

Ребенку при насморке достаточно промывать нос солевыми растворами, все остальные препараты должны применяться только после консультации с педиатром. Об этом рассказала лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян«Солевые растворы — самая безопасная и универсальная категория средств для ухода за носом. Изотонический раствор подходит для ежедневной гигиены и увлажнения слизистой, а гипертонический раствор помогает уменьшить отек и разжижить густую слизь», — пояснила Симонян.Она отметила, что сосудосуживающие капли следует использовать строго по показаниям и только по рекомендации врача.«Действующее вещество фенилэфрин можно применять с рождения, действует недолго. Оксиметазолин разрешен с одного года, отличается более длительным действием. Важно: сосудосуживающие капли используют не чаще 2–3 раз в сутки и не дольше 3–5 дней», — уточнила специалист.Кроме того, безопасные детские капли могут содержать увлажняющие компоненты, например декспантенол, который способствует восстановлению слизистой. Эфирные масла разрешены только детям старшего возраста и с осторожностью, у грудничков их применять нельзя, отметила эксперт.Симонян также рекомендовала подбирать подходящую форму лекарства в зависимости от возраста: грудничкам — только капли, детям старше 1–2 лет — мягкие детские спреи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки