Врач назвала возраст для сна, отдельного от родителей

Вопросы организации сна детей, в том числе того, с какого возраста ребенок может спать отдельно, продолжают обсуждаться среди родителей. Об этом сообщила педиатр детской клиники «СМ-Клиника» Танзиля Гедиева«В частности, в грудном возрасте совместное нахождение с матерью ночью удобно для грудного вскармливания. Тесный контакт младенца с матерью стимулирует лактацию, укрепляет эмоциональную связь», — пояснила врач.По словам Гедиевой, дети, которые спят с родителями, реже страдают от ночных кошмаров и энуреза. Также наблюдается, что такие дети в будущем демонстрируют более стабильный эмоциональный фон и высокую самооценку.Однако педиатр отметила и потенциальные риски совместного сна. Неправильная организация спального места, курение и инфекционные заболевания родителей могут угрожать здоровью ребенка.«Большинство преимуществ совместного сна исчерпывают себя к 6–8 годам, хотя для детей с эмоциональными особенностями такой вариант может быть полезен и в школьном возрасте», — добавила специалист.Гедиева подчеркнула, что универсального решения не существует.«Каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Важно не слепо руководствоваться общими рекомендациями, а обратиться к педиатру, чтобы принять решение, благоприятное для ребенка», — резюмировала врач.

