Невролог Демьяновская рассказала о пользе прогулок с собакой
В разговоре с Life.ru эксперт объяснила, что прогулки с питомцем - отличная кардионагрузка. Так, полчаса ходьбы сжигает около 150 ккал, а активная прогулка продолжительностью в час — до 400 ккал.
В результате за год можно скинуть до 5–7 килограммов без строгих диет. Что касается душевного состояния, общение с питомцем помогает снизить уровень кортизола в крови.
«Для людей, склонных к депрессивным состояниям, общение с домашним питомцем может стать мощным источником безусловной поддержки и мотивации к активности», - подытожила врач.
