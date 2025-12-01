Диетолог Ковальков озвучил опасные методы похудения
В частности, одну из самых больших угроз для здоровья человека представляют мочегонные препараты, если их используют конкретно для избавления от лишнего веса. Как мочегонные, так и слабительные средства надлежит применять только по назначению врача и в связи с имеющимися нарушениями здоровья, но не для того, чтобы ваш вес быстро уменьшился. Во-первых, они абсолютно бесполезны для этого, а во-вторых, способны принести вред.
Избыточный приём мочегонных средств грозит обезвоживанием, это смертельно опасная патология. При частом применение таких препаратов может развиться тяжёлая почечная недостаточность, а в той или иной форме эта патология уже имеется у 30% жителей нашей страны, которые даже об этом и не знают, как отметил Ковальков.
Он подчеркнул, что почечную недостаточность не выявляют на рутинной диспансеризации, поскольку это специфическое заболевание, для диагностики которого требуются дорогостоящее анализы. Если же человек с данной патологией ещё и начинает принимать мочегонные, то всё может закончиться в некоторых случаях, даже летальным исходом. А при наличие жирового гепатоза приём таких лекарств может спровоцировать смертельный цирроз
