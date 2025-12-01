Диетолог Ковальков озвучил опасные методы похудения

Наличие лишних килограммов вредно для здоровья, но существуют методы похудения, которые представляют ещё больший вред. Об этом рассказал диетолог, профессор Алексей Ковальков.В частности, одну из самых больших угроз для здоровья человека представляют мочегонные препараты, если их используют конкретно для избавления от лишнего веса. Как мочегонные, так и слабительные средства надлежит применять только по назначению врача и в связи с имеющимися нарушениями здоровья, но не для того, чтобы ваш вес быстро уменьшился. Во-первых, они абсолютно бесполезны для этого, а во-вторых, способны принести вред.Избыточный приём мочегонных средств грозит обезвоживанием, это смертельно опасная патология. При частом применение таких препаратов может развиться тяжёлая почечная недостаточность, а в той или иной форме эта патология уже имеется у 30% жителей нашей страны, которые даже об этом и не знают, как отметил Ковальков.Он подчеркнул, что почечную недостаточность не выявляют на рутинной диспансеризации, поскольку это специфическое заболевание, для диагностики которого требуются дорогостоящее анализы. Если же человек с данной патологией ещё и начинает принимать мочегонные, то всё может закончиться в некоторых случаях, даже летальным исходом. А при наличие жирового гепатоза приём таких лекарств может спровоцировать смертельный цирроз

