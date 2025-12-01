Врач развеяла распространенный среди россиян миф о существовании аллергии на сладости
По словам медика, настоящей аллергии на сладкое не существует. Сахар – это углевод, а аллергия возникает только на белки. При этом Усаева пояснила, что есть продукты-гистаминолибераторы – они сами могут запустить выброс гистамина в организме.
Сюда относятся цитрусовые, чай, кофе, сыр, в том числе сладкое и какие-то пищевые добавки, которые часто добавляют в фастфуд, – отметила Усаева.
Если после переедания таких продуктов появляются покраснения или высыпания на коже, то это не аллергия, а реакция организма на гистамин.
