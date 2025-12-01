Диетолог Гинзбург ответил, насколько вредно есть подсолнечное масло

В подсолнечном масле содержится много жирных кислот с провоспалительным действием, напомнил в своем комментарии по поводу его вреда известный российский диетолог Михаил Гинзбург.Отвечая на вопрос о том, насколько вредно есть подсолнечное масло, Гинзбург сказал изданию «Аргументы и Факты», что этот продукт можно считать абсолютно безопасным, если человек употребляет не более одной чайной ложки в день.Врач-диетолог уточнил, что употреблять масло в большем объеме не следует из-за присутствия в его составе определенных жирных кислот.«Больше всего в нем так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты, около 60 процентов. А также есть еще арахидоновая кислота. Обе они не полезны, так как оказывают провоспалительное действие», - предупредил медик.Гинзбург добавил, что названные кислоты провоцируют достаточное слабое воспаление. Но если оно становится хроническим, это повышает риск возникновения многих нарушений. В частности, организм становится более подверженным большинству «возрастных» заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых и заканчивая злокачественными опухолями.По мнению диетолога, лучшим для употребления в пищу является оливковое масло, также иногда можно съедать льняное.

