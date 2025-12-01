Раскрыто максимальное время сидения на унитазе без вреда для здоровья

Рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес заявил, что долгое сидение на унитазе наносит вред здоровью.

Как отметил Фелисес, процесс дефекации не должен длиться более пяти минут. В противном случае у человека повышается риск развития геморроя, лечение которого потребует хирургического вмешательства, предупредил он.

«Когда мы стоим или сидим, кровь от ног возвращается прямо к сердцу. Однако, если долго сидеть на унитазе, кровь скапливается в венах ануса и не может свободно вернуться к сердцу. Эти вены опухают, вызывая геморрой, и главный виновник — телефон», — пояснил врач.

Среди симптомов этого заболевания он выделил кровь на туалетной бумаге и появление узелков в анальном отверстии.

