Названы хуже всего влияющие на сон продукты для ужина

Некоторые продукты и напитки могут существенно ухудшить качество сна и спровоцировать бессонницу, заявила эндокринолог и диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.В первую очередь Михалева посоветовала отказаться от употребления на ужин напитков и продуктов, содержащих кофеин: кофе, крепкого чая, шоколада. «Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы головного мозга, создавая ощущение бодрости и увеличивая уровень энергии. Именно поэтому после их употребления многим бывает сложно заснуть», — объяснила она.Врач добавила, что негативно на качество сна влияют и съеденные на ужин жирное мясо, фастфуд и жареные блюда, особенно со сливочными или масляными соусами. Михалева отметила, что такая еда заставляет желудочно-кишечный тракт работать активнее и дольше, а также может вызвать тяжесть в животе, тошноту, дискомфорт в правом подреберье. Из-за этого организм не может в достаточной степени расслабиться во время сна, уточнила эндокринолог.Доктор добавила, что проблемы со сном может спровоцировать и избыток белка на ужин. По ее словам, белковые продукты требуют длительного переваривания и нередко вызывают тяжесть в желудке, что также мешает спать.

