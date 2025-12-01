Врач рассказал о признаках плохого кровообращения мозга

Если и после слабой нагрузки появляется одышка, головокружения и «мушки» перед глазами, это могут быть признаки плохого кровоснабжения мозга. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Шишонин, кардиолог, кандидат медицинских наук.НМК - нарушение мозгового кровообращения — это состояние, при котором головной мозг испытывает дефицит крови, что может вызвать необратимое повреждение тканей.Эксперт пояснил, что главной причиной подобных нарушений являются проблемы с сосудами. Первым настораживающим симптом чаще всего становится одышка на фоне умеренной нагрузки, в частности, при подъеме по лестнице. Затем к этому фактору добавляется головокружение, возникающее даже при обычной активности.Наконец, изменяется характер зрительного восприятия окружающего мира: случаются временные «выпадения» участков поля зрения, появляются точки или размытость изображения.Врач акцентирует: при появлении подобной симптоматики необходимо обратиться к специалисту, проверить состояние сердца и сосудов головы и шеи. Доктор назначит лечение, но оно обязательно должно дополняться изменением образа жизни. В первую очередь, это сбалансированное питание и посильные, но постоянные физические нагрузки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки