Врач рассказал, с чем нужно сочетать кефир для улучшения здоровья

Простое и доступное сочетание продуктов может стать мощным инструментом для улучшения здоровья кишечника и укрепления иммунитета. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко пояснил, как максимально усилить полезные свойства кефира.Секрет заключается в комбинации кефира с пищевыми волокнами.«Клетчатка в этом тандеме работает как пребиотик, являясь питательной средой для собственных бактерий кишечника. Кефир же представляет собой комплексный продукт, включающий живые пробиотические культуры», — объяснил специалист.По словам врача, именно такое сочетание усиливает выработку короткоцепочечных жирных кислот — бутирата, пропионата и ацетата. Эти вещества играют ключевую роль в регулировании воспалительных процессов, служат источником энергии для клеток кишечника и поддерживают нормальную моторику.На практике эксперт рекомендует сочетать кефир с фруктами или сухофруктами, цельнозерновым хлебом, отрубями и мультизлаковыми кашами. Что касается времени употребления, кефир универсален: его можно пить на ночь, за пару часов до сна, а также использовать в качестве второго завтрака или полдника.

