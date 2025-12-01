Conversation: Вредно ли для здоровья слишком долго спать

Хорошо известно, что недосып вреден для здоровья. Есть расхожее мнение, что столь же опасно и постоянно спать долго, более девяти часов.Сон нужен для организма, чтобы восстанавливать мышцы, регулировать память и эмоции. Для взрослых рекомендована продолжительность ночного отдыха от семи до девяти часов. Хронический недосып увеличивает риски инфаркта, инсульта, диабета, тревожных расстройств и прочих нарушений. Но оставался спорным вопрос, опасен ли избыток сна.Специалисты провели анализ 79 исследований, где наблюдения шли не менее года. Они показали: у тех, кто спит меньше семи часов, вероятность риска ранней смерти повышалась примерно на 14%. Но у тех испытуемых, что регулярно проводили во сне более девяти часов, оказался еще более высокий показатель — около 34%.Казалось бы, это доказывает вред долгого сна. Но специалисты подчеркивают: не стоит путать причину и следствие. Часто именно при наличии заболеваний человек спит дольше обычного, поскольку ослабленный организм пытается восстановиться. Да ещё и качество сна у них нередко низкое, поэтому и приходится компенсировать его длительностью.Важно также помнить, что нормы сна индивидуальны. Подросткам требуется восемь–десять часов, а пожилые люди долго лежат в постели, хотя собственно сон намного короче. Важен и постоянный режим, и хорошее качество сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки