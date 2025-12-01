Раскрыта главная опасность диареи
Главной опасностью сильной диареи врач назвала быстрое обезвоживание. «Организм теряет воду и жизненно важные электролиты (калий, натрий, бикарбонаты). Это, в свою очередь, приводит к сбоям в работе сердца и почек, резкому падению давления, мышечной слабости и судорогам. При сильном обезвоживании почки перестают фильтровать кровь», — предупредила она.
Также, по словам Меньщиковой, из-за обезвоживания кровь может стать более густой, что повышает риск тромбоза и тромбоэмболии.
Кроме того, как отметила специалист, при хронической диарее может развиться общее истощение организма. Она объяснила, что из-за подобного расстройства стула кишечник не успевает всасывать питательные вещества, из-за чего происходит сильная потеря веса и мышечной массы, развивается хрупкость костей и анемия, а также ухудшается работа иммунной системы.
