Раскрыта опасность теплой погоды в декабре
Альфарадж назвал опасным теплый декабрь для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает риски скачков сахара в крови.
«Когда температура резко падает, потребность в инсулине растет. Но если уже на следующий день наступает потепление, скорость всасывания возрастает, и препарат действует быстрее. Это создает существенные риски резких скачков сахара», — объяснил эксперт.
Врач призвал контролировать уровень сахара в крови и напомнил, что в этом могут быть полезны системы непрерывного мониторинга глюкозы.
