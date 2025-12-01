Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

Врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж заявил, что теплая погода в декабре может быть опасна для некоторых людей.Альфарадж назвал опасным теплый декабрь для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает риски скачков сахара в крови.«Когда температура резко падает, потребность в инсулине растет. Но если уже на следующий день наступает потепление, скорость всасывания возрастает, и препарат действует быстрее. Это создает существенные риски резких скачков сахара», — объяснил эксперт.Врач призвал контролировать уровень сахара в крови и напомнил, что в этом могут быть полезны системы непрерывного мониторинга глюкозы.

