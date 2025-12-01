Психолог рассказа о причинах появления тревожности зимой

С наступлением зимы уровень тревожности у людей может увеличиваться из-за холода и дефицита света.«Во-первых, холод воздействует на физиологию организма. Снижение температуры активирует симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина», — объяснила она.Психолог уточнила, что сокращение светового дня влияет на циркадные ритмы и уровень серотонина, что сказывается на настроении и мотивации.«Во-вторых, сон и режим дня страдают в зимний период. Темные ночи и холодные условия способствуют поздним подъемам и пробуждениям, нарушая циклы сна», — добавила она.Кроме того, экономические и бытовые трудности, такие как расходы на отопление и продукты, усиливают стресс и тревогу. Эксперт отметила, что ограничение передвижений на морозе повышает чувство изоляции и снижает способность адаптироваться к стрессу.Чтобы уменьшить зимнюю тревожность, специалист посоветовала поддерживать регулярный график сна и бодрствования, заниматься физической активностью даже на коротких прогулках, развивать навыки саморегуляции и искать поддержку у близких или психолога.«Тревога в такую пору — нормальная реакция организма на непростые условия, но ее можно смягчить с помощью системного подхода к режиму, физическому и эмоциональному благополучию», — резюмировала психолог.

